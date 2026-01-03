Mizrachi: 'Qué felicidad por Venezuela y su gente, finalmente algo cambia'

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se refirió a lo ocurrido en Venezuela la madrugada de este sábado 3 de enero.

"Qué felicidad por Venezuela y su gente, finalmente algo cambia", expresó el alcalde en un video en su cuenta de Instagram.

Destacó que "la intervención de Estados Unidos va a venir con pérdidas y dificultades, pero los va a liberar de algo peor, que es ese dictador".

Además, envió un mensaje a los venezolanos en Panamá.

"Si quieren hacer algo bonito para celebrar en el Parque Urracá, bienvenidos, no necesitan enviarme carta, con mucho gusto los ayudamos a coordinar algo, esto es algo bonito y positivo, celebren, disfruten y si nos permiten acompañarlos, también estaríamos encantados", dijo Mizrachi.

Añadió: "Organícense y pónganse en contacto conmigo, y los ayudamos a que todo se dé con orden".

Caracas amaneció este sábado con el corazón en un puño. Según informó el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario venezolano Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa y sacado del país tras un operativo militar de gran escala.