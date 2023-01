Molestias por limitación de ingreso a graduaciones

Molestia ha causado entre padres de familia y estudiantes del colegio José Daniel Crespo de Chitré, provincia de Herrera, el anuncio de sólo permitir el ingreso a los actos de graduación, de dos personas por graduando.

Y es que según los afectados, al darse las aperturas de las actividades masivas, no debe haber limitación en la cantidad de personas, especialmente en un acto tan significativo para las familias.

"No me parece justo, tengo familia que vino desde Panamá a mi graduación, para que tres días antes digan ésto. Ayer (el 1 de enero) hubo culecos y nadie prohibió nada, ni les importó el Covid, para ahora hacerse los responsables prohibiendo la entrada a la graduación", lamentó una estudiante graduanda en la cuenta de Instagram del centro educativo.

Como ella, muchos estudiantes y padres rechazaron la decisión, asegurando que luego de dos años de pandemia esperaban poder asistir en familia a los actos, que se realizarán el 4 de enero para los graduandos de noveno año, y el jueves cinco para los de duodécimo.

La dirección del plantel, a través de un comunicado, informó que las restricciones obedecen a un tema de seguridad por la capacidad del lugar, debido al tipo de actividad masiva a realizarse.

"Debemos aclarar a toda la comunidad Danielista que para actividades masivas, en este caso graduaciones, son los estamentos de Seguridad quienes determinan la capacidad y crean la logistica necesaria en caso de evacuaciones, más no la Dirección del plantel", señaló la notificación del centro escolar secundario.

Además, se anunció que una vez hayan entrado los dos familiares por cada graduando, de verlo conveniente, será el Sinaproc el organismo que daría la autorización para la entrada de más personas.

El comunicado termina informando que los actos de graduación serán transmitidas por emisoras de radio locales y de forma digital a través de publicaciones en vivo en las plataformas de Instagram y Youtube del plantel educativo.

