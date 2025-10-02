Moltó sobre la citación por la mina: ‘Se explicará todo con transparencia’

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, expresó su total disposición de comparecer ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, para responder cuestionamientos sobre el caso de la mina de cobre ubicada en Donoso, Colón.

El encargado del MICI calificó la iniciativa como “una gran oportunidad”.

“Con mucho gusto asisto. Sin embargo, tenemos que cuadrar la fecha porque tengo algunos viajes pendientes”, expresó Moltó.

A pesar de que todavía no le ha llegado la citación oficialmente, el ministro dijo que su equipo de trabajo se está preparando para responder 17 preguntas, que ha recibido de antemano.

“Apenas me citen, coordinamos con la Comisión de Comercio y el diputado Ernesto Cedeño y Alexandra Brenes, que creo que es la de la iniciativa; y vamos y lo hacemos con transparencia”, manifestó a los medios de comunicación.

Por otro lado, mencionó que entre los temas que abordarán en su intervención están la auditoría, los aspectos legales vinculados a la mina y las acciones que ha tomado el Gobierno.

“No tengo ningún problema en hacerlo; se explicarán todas las cosas que el Gobierno está haciendo con transparencia. Asistiremos con transparencia.

El martes, la Comisión de Comercio aprobó la comparecencia del ministro de Comercio e Industrias para responder un cuestionario relacionado con diversos temas de interés.

Asimismo, se anunció una gira al área de la mina el 17 de octubre.

“Algunas preguntas tienen que ver con el tema de los arbitrajes y cómo se trabaja con el Ministerio de Ambiente en el estudio de impacto ambiental. Esperemos poder contar con su presencia acá (en la Asamblea”, expresó Brenes.