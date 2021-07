Monseñor llama a no abandonar a nuestros abuelos

En el marco de la celebración de Dia de los Abuelos en Panamá, Monseñor Manuel Ochagavía Barahona, advirtió que ese afán de vivir bien, de estar cómodos por encima de todo, y sin que importen los demás, hace que se nos cierre el corazón y eso trae desgracia a la sociedad.

El prelado señaló que en estos últimos años de pandemia mucho los abuelos se han ido a consecuencias del coronavirus, “pero no es el peor de los escenarios la sola pérdida de estos abuelos, también dentro de ese escenario ellos viven abandonados, solos, y tristes, porque nadie se acuerda de ellos, viven al margen de todo, porque no hay lugar para ellos en la familia”.

Ochogavía destacó lo tanto que le debemos a nuestros abuelos, sin ellos no somos familia, por eso hoy el reclamo es sobre todo a que no los dejemos abandonados, a que de verdad velemos por ellos y seamos agradecidos por todo lo que nos han dado y siguen dando.

Instó a pedirle al Señor que no seamos indiferentes, que, aunque cargados en años, los abuelos siguen siendo parte de nuestras vidas, no los dejemos abandonados, en la tristeza, en la soledad, ahí condenados a esperar solo morirse, porque no hay nadie que los espere, que los ame y exprese el cariño.

Manuel Ochagavía Barahona sostuvo que como sociedad tenemos que saber cómo viven, dónde están, cuáles son sus tristezas, y acompañarlos, que no se sientan solos, que no se queden como un mueble viejo en la casa que nadie mira”.

“Cuántos nietos hoy día son lo que son porque hubo un abuelo y una abuela que los cuido, ojalá que ellos puedan encontrar siempre la mirada, la ternura y el cariño de cada uno de nosotros”, dijo.