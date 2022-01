El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge afirmó que el proyecto del 4to. puente sobre el Canalde Panamá, no ha sido descartado, pero será modificado y disminuirá el precio inicial de $1,420 millones pactado con el consorcio China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd (CCCC).

La obra en sí no registra ni 10% de avance, pero el nuevo diseño -según Sabonge- tiene un avance de 90%.

La obra debía entregarse en junio de 2023, ya que la licitación ordenaba que las empresas de #China tenían que completarla en 54 meses. Si la construcción arranca en firme en el 2023, se terminaría en el verano del

2027.

De acuerdo al titular del MOP, ya tienen una viabilidad por parte de Contrataciones Públicas para modificar el contrato e incluir financiamiento que es lo que estaba esperando el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tras la paralización de la construcción, Sabonge detalló que ya se ha revisado las disminuciones del puente y del precio con el contratista, y adelantó que en las próximas semanas se podría estar dando una buena noticia sobre el tema.

icia sobre el tema.

Según el ministro, pronto deben tener ya una estructura financiera viable para poder ejecutar este proyecto que no tenían y que tal como estaba estructurado ocupaba

el presupuesto de obras públicas que ya está reducido en un 40% producto de la pandemia, pero ahora con los cambios que se van a

generar del contrato, estamos confiando de que el proyecto pueda salir adelante.

Contenido Premium: 0