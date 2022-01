Movimiento popular postula candidatos para directiva de la ACP

Organizaciones del movimiento popular panameño postularon ayer a seis candidatos a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La lista incluye al exdirigente estudiantil, exlegislador, catedrático universitario, y director del Instituto del Canal y Estudios Internacionales, Luis Navas; el economista, exdirector del Seguro Social y excandidato presidencial, Juan Jované; la economista y ex candidata a vicepresidencia de la República, Maribel, Gordón; la dra Amelia Márquez de Pérez, ex Decana de la Facultad de Administración Pública y expresidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá; Elberto Cobos, sindicalista, ex miembro de la junta directiva del Intel y de la ARI y actualmente del INADEH, y José Dídimo Escobar, abogado, exdirigente de la Federación de Estudiantes y ex subsecretario general de la Asamblea Nacional y precandidato presidencial del PRD.

Entre las organizaciones signatarias de la propuesta de candidatos figuran la Asociación de Comunidades del Área del Canal, la Coalición Unificada por Colón, FRENADESO, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, la Federación de Asociaciones de Profesionales, el Frente Amplio Colonense, la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, Vanguardia Torrijista, la Unión Nacional de Mujeres de Panamá y otros.

En febrero próximo deben ser reemplazados tres miembros de la directiva de la ACP.