Mr. Fox se disculpa y le tira a políticos

La mala impresión que dejó Mr. Fox con su presentación en la Teletón 20-30 fue tan grande, que una semana después ya sacó un tema que se llama "Disculpa", pero que en su letra le tira plomo a los políticos que realmente hacen cosas censurables.

Quiero pedirle disculpas a todos los niños a los padres de familia, no me juzguen, no exageren, no sean doble moral, que yo soy de Panamá igual que ustedes. Disculpen, disculpen y disculpen. Esta es mi mejor manera de pedir disculpas, haciendo lo que yo mejor sé hacer. Tirar plena y tirar lyrics en un beat.

Parte de las líricas señalan: Disculpas, disculpas, disculpas. A mí no me condenen porque no fue mi intención

No quise robarme la plata del cuadro de fútbol, y ni quise matar gente por el dietilenglicol.

Alteré los precios de los bates de béisbol. Hemos focopeado a la cancha de basketbol

Maté un par de gente y la tiré del corredor Y no hice ni pin...a cuando fui legislador

Discúlpeme mi gente, lo mío es algo serio, tengo a toda mi familia en el ministerio

Tengo las calles de Colón llenas de huecos, y permito que en la tele salgan cuecos.

Tengo a todos mis enemigos encerrados, y no le doy aumento a los fucking jubilados

No le pago a tiempo a los doctores, no le pago a los educadores

Tengo la escuela descuidada, y sin sillas tengo los salones

Yo soy bien malo, yo soy bien malo, muy malo, pero hay gente más mala que yo

Cómo es eso que Mr. Fox, que cantó esa canción en la Teletón. Él es más malo que yo, pero yo soy malo, yo soy el más malo del país.