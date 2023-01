Muere cantante de época dorada de Combos Nacionales

El cantante de la época dorada de los "Combos Nacionales", Daniel José Bulgin Yau Salvatierra, murió la noche del jueves a los 83 años. Sus honras fúnebres se realizarán el 24 de enero, en el templo Ejército de Dios, en Río Abajo.

Bulgin, cuyo éxito más recordado fue "Mujer" con Los "Soul Fantastics", también estuvo con The Persuaders, "The Belltone", "Seven Soul", “Ebony” , “Lo Nuestro” y fue por siete año cantantes de la orquesta “Toby Munoz”, en Los Seven Soul” . El tema "Soca Salsa", fue otro de sus éxitos y otros temas al ritmo de baladas como "Si las Flores Pudieran Hablar", "El Porcentaje" y "La Última Canción".

