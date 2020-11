Muere el Agente 007 que fue embajador de Panamá

Sean Connery, quien interpretó al legendario James Bond en siete películas, murió este sábado a la edad de 90 años. En Panamá era muy conocido. En el 2003, la entonces presidenta Mireya Moscoso le otorgó el título de Embajador de Panamá en Turismo, pero se molestó cuando el gobierno del mandatario Martín Torrijos le revocó esa distinción.

Fue el primer actor en interpretar el icónico personaje del agente 007. La crítica cinematográfica lo calificó en varias oportunidades como el mejor actor que ha interpretado a ese personaje del espionaje británico: su nombre es Bond, James Bond, que saltó a la gran pantalla con "Licencia para Matar".

Publicidad

Connery también es conocido por sus papeles en películas como ("La caza del Octubre Rojo"), ("Indiana Jones y la última cruzada") y ("La Roca"). Ganó el Oscar en 1988, cuando fue como mejor actor de reparto por su papel de experimentado policía en ("Los intocables").

El 25 de agosto celebró su cumpleaños número 90.

Panamá lo tuvo de huésped para los festejos del centenario de la República. Lo recordamos la madrugada del 3 de noviembre del 2003 participando en las dianas en la plaza de la Catedral.

En marzo del 2003, también participó en la procesión al Cristo de Atalaya. Para esos días de marzo le encantó el ceviche de corvina y la voz de Bárbara Wilson cantando temas de jazz a quien tuvo la oportunidad de escuchar en una cena en Las Bóvedas.

La expresidenta Moscoso recordó que también estuvo en la finca cafetalera de Arco Iris, admiró Boquete, el Canal, Casco Antiguo y Pedasí. Cuando viajaban en helicóptero de Chiriquí a la capital al saber que había un entrenamiento de tropas de EEUU y panameñas pidió descender para saludar a los participantes.

Se le nombró embajador de turismo y por cortesía se expidió un pasaporte diplomático y estaba orgulloso. Hablaba bellezas de Panamá e invitaba a todos a venir acá, pero lamentablemente, dos semanas después de cumplir mi mandato lo llamaron del gobierno del presidente Martín Torrijos para que devolviera el pasaporte.

Sean se ofendió mucho, ni utilizaba ese pasaporte, devolvió el documento en el consulado panameño en Londres y luego la llamó y le dijo que era un enamorado de Panamá, pero no volvería más por el tratamiento ofensivo que se le dispensó.

El 30 de septiembre del 2004, la Cancillería de Panamá anunciaba la anulación del pasaporte diplomático de Sean Connery.

James Bond visitó Panamá junto a su esposa, Michelin, en al menos dos ocasiones en 2003, la primera en marzo y la segunda en noviembre de ese año

La presidenta Moscoso impuso a Connery, el 11 de marzo de 2003, la Orden "Manuel Amador Guerrero" en el grado de Gran Oficial por su "destacada carrera como actor cinematográfico".

El actor escocés envió una carta el 12 de octubre del 2004 al canciller Samuel Lewis Navarro expresando que nunca utilizó ese pasaporte, aunque aseguró que le dio "un sentido de lealtad hacia Panamá".

Las declaraciones "acerca de mi persona, aparecidas en internet y en cientos de periódicos alrededor del mundo, han sido extremadamente dañinas y vergonzosas", se quejó el "Agente 007".

Connery dijo que había planeado regresar a Panamá para ayudar a organizar un acto en honor a un grupo de escoceses que murieron tratando de afincarse en la selvática provincia de Darién en el Siglo XVII, pero señaló que no pensaba volver más a Panamá.

En tanto, Ricardo Moscoso, hijo de la expresidenta, recuerda que siendo niño, se tomó una foto con Sean Connery y muy gentilmente me pidió que me subiera unos escalones más altos para que me viera de su estatura y me escribió: ¡Ricardo que alto eres!

Janelle Archibold destaca que su padre el músico Ricardo Archibold tuvo el honor de conocer al agente 007 en Panamá, durante un evento durante la gestión de la presidenta Moscoso.