Muere en su cuna la licencia sin sueldo para no vacunados

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo deslizó en un discurso que se analiza enviar a sus casas en licencia sin sueldo a funcionarios que no se han querido vacunar contra el Covid-19, pero la propuesta prácticamente murió en su cuna.

Estamos analizando la posibilidad de que -los funcionarios- que no se vacunan se vayan de licencia sin sueldo para sus casas. Los funcionarios no tienen ningún derecho de no estar vacunados, de contagiar a otra gente que está vacunada y está trabajando...la obligación es de vacunarse, exclamó el gobernante.

Luego Cortizo matizó un poco su advertencia y alegó que lo que quiere decir es que por favor eviten ese cargo de conciencia y convenzan a sus seres queridos, a sus amigos y amigas, a sus compañeros de trabajo que es importante vacunarse, incluyendo a los 288,548 funcionarios públicos.

La Presidencia emitió luego un boletín donde se destaca que "no ha sido aprobada ninguna medida que envíe a sus casas, con licencia sin sueldo, a quienes no se hayan vacunado. Esa disposición no ha entrado en vigencia, se mantiene en estudio y para evaluar si las disposiciones laborales, sanitarias y sociales la permiten.

En sus declaraciones el presidente Cortizo indica que cada día y cada semana revisa las cifras de COVID-19, emanadas del Ministerio de Salud, y a través de estas ha podido apreciar que la mayoría de las personas que están falleciendo, no están vacunadas.

Las palabras del presidente Laurentino Cortizo se dieron al inaugurar una escuela en el distrito de Ocú, en medio de una gira por la provincia de Herrera.

Se expone a denuncia

Pero el abogado y exembajador en Rusia, Paraguay y Ecuador, Roberto Ruiz Díaz, dijo que ahora Cortizo por el escándalo que rodea a funcionarios cercanos, se inventa eso de mandar para sus casas a los no vacunados, cuando ese tipo de discriminación no lo permite la Carta Magna.

Para Ruiz Díaz inventar esos temas violatorios de la Constitución es provocar a la población e incitar denuncias para un proceso en la Asamblea Nacional contra el mandatario, por estar mal asesorado.

Para el abogado Silvio Guerra esa medida sería muy nefasta y contrario a lo que establece la Constitución y leyes.

“La licencia sin sueldo no es una decisión de ningún ministro, director de entidad autónoma, semiautónoma o del presidente de la República, es el funcionario el único que tiene la potestad jurídica de solicitarla, por lo que tendrá ahora como innovador que si no te vacunaste te mando para tu casa y no tendrás sueldo, atenta contra el derecho digno que tiene todo funcionario a recibir su sueldo y el trabajador su salario", añadió.

Silvio Guerra le sugiere al presidente Cortizo que ni siquiera entren a analizarlo, porque no hay nada que analizar, simplemente no procede, “no hay en ninguna parte constitucional ni legal para que el Gobierno diga que mandara a su casa de licencia sin sueldo al que no se vacune”.

Guerra, Alexis Sinclair y otros abogados hicieron ayer una petición constitucional al Jefe del Ejecutivo para exigir copia de los contratos con las casas farmacéuticas que han dotado a Panamá de vacunas contra el Covid-19 y le advirtieron al gobierno que no pueden obligar a las personas a inocularse con una vacuna llena de incertidumbre.

“Te dicen que no existe obligatoriedad, pero, ¿no entra en una obligatoriedad la vacuna de que si no te vacunas te vas para tu casa sin recibir tu sueldo?”, exclamó el jurista.

“Por amor a Dios de qué estamos hablando, así no sé manera el Estado, así no se maneja la administración pública, se maneja sobre criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad, de equidad y de justicia social”, le explicó Silvio a Laurentino.

Para el abogado Alfonso Fraguela, el pretender obligar a los servidores públicos a vacunarse o de lo contrario se van de licencia sin sueldo, constituye una clara violación a los derechos humanos, especialmente el derecho al trabajador.

Indicó que el Colegio Nacional de Abogados y la Defensoría del Pueblo, deben emitir un pronunciamiento sobre estas declaraciones del presidente Cortizo.

En tanto el abogado Alexis Sinclair alega que se debe respetar la decisión de los panameños de no vacunarse y denunció que a pesar de que el Dr. Xavier Sáez Llorens los tildó de delincuentes en las pantallas de Medcom, no se les ha permitido derecho a réplica, a pesar de haberlo solicitado, por lo que están convocando una protesta frente a esas instalaciones el próximo miércoles.