Muere Juan Planells a los 80 años

El ingeniero civil, educador y también ex rector de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), Juan Planells murió este lunes, a los 80 años, según dieron a conocer sus familiares.

Planells se encontraba delicado de salud, condición que lo mantenía en cama desde hace varias semanas.

Su desaparición física fue lamentada por quienes conocían el profesionalismo y la dedicación del educador que llegó a formar a miles de estudiantes en su faceta como educador y también rector en la USMA.

Planells llegó a Panamá procedente de La Habana, Cuba en 1961, desde ese entonces se dedicó a capacitar y reforzar conocimientos en la carrera de educación en la Universidad de Panamá.

Hizo su vida en este país. Se casó en Panamá donde nacieron sus 4 hijos y nietos.

De Cuba no recuerda casi nada a pesar de que la abandonó cuando tenía 18 años. Su vida profesional estuvo en Panamá. Estudió en la Universidad de Panamá ingeniería civil. En Cuba, a los 18 años impartía clases en la escuela Aurelio Baldor, y en Panamá dirigió el departamento de Matemáticas y Física del Instituto Alberto Einstein hasta 1967; fue profesor en la Universidad Santa María la Antigua (USMA), donde además se desempeñó como director en la escuela de Ingeniería Civil, después fue decano y vicerrector.

En 1967, entró a la universidad de Panamá hasta 1971 cuando comenzó a administrar empresas en el sector privado y por más de 25 años ocupó la posición de gerente.

Fue secretario del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), y asesor en el Consejo de la Empresa Privada (CONEP).

Trabajó en la creación de la Fundación del Trabajo, organismo que busca unir a empresarios y trabajadores en la solución de problemas sociales. Gracias a este proyecto estuvo vinculado a la modernización de la educación participando con educadores y funcionarios del Ministerio de Educación.

En el gobierno de Martín Torrijos fue invitado a formar parte de la terna para ser director de lo que antes se conocía como Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP), hoy INADEH.

Fue catedrático de análisis estructural en la USMA, profesor honorario y fue condecorado con la orden Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, máxima distinción que otorga esa universidad

El poco tiempo que tomaba libre, lo administraba entre su familia, la lectura, la práctica de deportes y a comer un rico sancocho, como dijo en una entrevista, en el 2007.

Su pensamiento era claro."Para mí la edad no es un obstáculo, siempre hay un espacio en nuestras vidas para aportar nuestros conocimientos a los más jóvenes". Entre mayor sea la persona mayor es su conocimiento, dijo en una entrevista..

Contenido Premium: 0