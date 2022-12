MUERE LALO RODRÍGUEZ, HABLAN DE SOBREDOSIS

El salsero Lalo Rodríguez, de 64 años, fue hallado muerto en la acera de un complejo residencial en Carolina (Puerto Rico). El músico venía presentando quebrantos de salud recientes, tan solo el 12 de noviembre- había sido hospitalizado e intubado.

Algunos medios boricuas reportaron que se trató de una sobredosis, pero esa versión no fue confirmada.

Lalo con 45 años de carrera logró éxitos con temas como " Ven, devórame otra vez", "Tú no sabes querer", "Máximo Chamorro", "Tristeza encantada" y hasta ganó un grammy (anglo) con su álbum debut" The Sun of The Latin Music" con Eddie Palmieri.

Rodríguez batalló por años con problemas de adicción a drogas y alcohol.

