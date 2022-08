MUERE OLIVIA NEWTON-JOHN

Olivia Newton-John, la cantante australiana cuya voz y belleza la convirtieron en una de las estrellas pop más grandes de los años 70 y que cautivó a generaciones en la exitosa película "Grease", murió ayer. Tenía 73 años.

La cantante fue diagnosticada de cáncer hace más de 30 años. En septiembre de 2018 reveló que se estaba tratando un cáncer en la base de la columna. Fue su tercer diagnóstico de cáncer, luego de episodios de cáncer de mama a principios de los 90 y en 2017. El deceso se produjo en su casa del sur de California.

Su papel coprotagonista junto a John Travolta en "Grease" de 1978, posiblemente la película musical más popular de todos los tiempos, la elevó al estrellato

Aunque tenía poca experiencia en la actuación (y cumplió 29 años durante el rodaje), Newton-John dio una interpretación indeleble como Sandy, una estudiante australiana transferida de carácter dulce que tiene un romance con Danny, el chico alfa de Travolta, en una escuela secundaria del sur de California en la década de 1950.

Newton-John cantó en tres de los mayores éxitos de la película: los duetos "You're The One That I Want" y "Summer Nights" con Travolta, y su deslumbrante balada en solitario, "Hopelessly Devoted To You". Ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes.

