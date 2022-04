¡Mujer quería violar a Bosco!

El exalcalde de Panamá, Bosco Ricardo Vallarino alegó que fue blanco de agresión física y posible intento de chantaje por parte de una mujer llamada "Sofía" que aducía ser su vecina y le pidió un aventón en su carro.

En un video en sus redes sociales, el panameñista narró que la mujer le solicitó acercarla hacia un punto entre Vía Brasil y Calle 50.

Sofía le dijo que "siempre había soñado tener algo conmigo", pero Vallarino asegura que le respondió: ¡"no mamita, yo me acerqué a Jesús, no quiero nada contigo. Me agarra la mano y se la mete entre las piernas, yo la retiro y lo vuelve a intentar, pero esta segunda vez me está filmando. Entonces, yo saqué mi teléfono y empecé a grabarla para contar lo que estaba pasando”.

El panameñista sostiene que cuando él inicia la filmación, la mujer opta por taparse y entonces procede a pedirle $20. Yo le dije que solo podía darle $10.

“La llevé a la parada de buses y la mujer se me arrebató en el carro, me quitó los anteojos y me peleó una cadena de oro. Bajé la ventana y pedí que alguien llamara a la policía”.

