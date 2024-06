Mulino firmará el lunes con EEUU acuerdo para repatriar a migrantes

"Esta crisis se saltó la barda, me quebró el alma ver niños de la edad de mis nietos pidiendo una botella de agua, madres, otras embarazas, y el trastorno social, emocional, porque si a mí me ha impactado no quiero saber los traumas de esos niños más adelante en la vida. Y creánmelo, yo creo que no hay ninguna razón. Y nadie le puede pedir a Panamá que toleremos esto, y muchos menos encontrar paliativos", afirmó Mulino.