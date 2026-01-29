Mulino llama a conformar un bloque único en América Latina

El presidente José Raúl Mulino inauguró este miércoles el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, con un llamado a sus homólogos latinoamericanos a conformar un bloque de naciones sólido para enfrentar los desafíos y amenazas de un orden mundial en reconfiguración.

Mulino sostuvo que la reunión solo podrá tener un poder concreto si se actúa de manera conjunta, superando las divisiones históricas y apostando a la integración.

"Estoy convencido de que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas. Sólo así podremos reclamar el lugar que nos corresponde como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para garantizar la paz en nuestro mundo", recalcó.

Además, Mulino puso de manifiesto el rol histórico de Panamá en el escenario mundial y cómo ha salido adelante en todo tipo de coyunturas geopolíticas.

"Por su Canal y sus puertos estratégicos, Panamá ha convivido con esta tensión durante años, pero se ha profundizado en los últimos tiempos. Esto no nos apabulló, sino que nos mostró cuán importantes somos como una vía estratégica mundial, sea para Norteamérica, Sudamérica, Asia o Europa", dijo.

Añadió: “Se está buscando un nuevo orden mundial, más alejado del idealismo y más cercano a la diplomacia realista. Esto ya lo vivimos en nuestra historia cíclica, y no podemos cometer los mismos errores del pasado", advirtió.

El presidente Mulino, quien agradeció a los mandatarios por asistir al evento, invitó a estrechar lazos, aprovechando que Latinoamérica es una región estratégica productora de alimentos, con reservas hídricas, con gran biodiversidad, abundancia de minerales y recursos renovables.

Además, el mandatario puso a disposición de los países hermanos el Canal y la estratégica posición geográfica de Panamá para que puedan exportar al mundo sus buenos productos.

"Trabajemos juntos y sigamos unidos como lo estamos hoy, fortaleciendo nuestras economías, nuestras amistades y nuestra posición frente al mundo, para ser un contrapeso de paz, diálogo y equilibrio global", manifestó el presidente.