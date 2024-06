Mulino no aceptará terna de directiva caduca en la CSS

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, le aclaró nuevamente a los miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) que no les aceptará ninguna terna para nuevo director general de la institución, debido a que la mayoría de estos mismos directivos tienen sus periodos vencidos, y han sido cuestionados por la ciudadanía.

Esto, luego de conocerse que la directiva ha continuado con su convocatoria de entrega de documentos para interesados en ocupar la dirección general de la CSS, con todo y que ya Mulino les hizo una primera advertencia en este sentido.

"Ellos pueden hacer lo que crean que tienen que hacer", dijo el mandatario electo. "Yo haré lo que debo hacer. No les voy a firmar ningún nombramiento que hagan".

"Para mí esto no es un reto lo que está haciendo la directiva. No soy un hombre de estar enfrentando retos por ahí. Las cosas son como son. Han acabado con ese Seguro Social, el país entero cuestiona esa junta directiva, y no les voy a firmar a ninguna persona que nombren", enfatizó.

El periodo del actual director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, culmina en octubre de este año.

La Ley 51 de 2005, que reforma la Ley Orgánica de la CSS, establece que la propuesta de terna para nuevo director de la entidad, debe ser confeccionada por la Junta Directiva entre el 1 y 31 de julio, luego de iniciado un nuevo periodo presidencial. La actual junta directiva -además de tener miembros con periodo vencido- se ha adelantado a lo que dice la norma.

Por otro lado, tres representantes del sector obrero en la junta directiva que fueron designados por el actual presidente, Laurentino Cortizo, nunca fueron ratificados por la Asamblea Nacional, dado que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) argumentó que estas personas no estaban en la terna enviada por el gremio.

Cuando la prensa cuestionó que un miembro de la directiva de la CSS, Camilo Valdés, ha sido designado por el propio presidente electo para Director General de Ingresos, Mulino afirmó que éste renunciará al puesto en el Seguro Social.

El propio Valdés afirmó recientemente estar en desacuerdo con la convocatoria y sugirió al resto de la directiva esperar a que Mulino tome posesión el 1 de julio.

