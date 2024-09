Mulino: país que nos meta en listas negras no podrá licitar en Panamá

El presidente José Raúl Mulino, pidió al nuevo equipo diplomático que acompañará a su gobierno hacer sentir en el extranjero la voz de Panamá en rechazo a las listas discriminatorias que afectan la imagen internacional del país.

“El país que nos tiene en estas listas no tendrá derecho a nada de Panamá, ni a un voto a favor ni a contratos con la Nación, y mucho menos a licitaciones importantes. No van a estar, así de fácil”, manifestó Mulino en la ceremonia de inauguración de la jornada de actualización para los nuevos funcionarios del servicio exterior panameño.

El mandatario anunció que el rechazo a que Panamá sea incluida en estas listas discriminatorias es parte de una campaña internacional que iniciará con el discurso que dará en la próxima asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde resaltará la injusticia que se comete contra el país.

“Nosotros no tenemos la capacidad para reaccionar como tiene una potencia extrajera, porque no lo somos. Pero sí tenemos dignidad y la vamos a aplicar como corresponde, en donde corresponda”, dijo Mulino.

Indicó que, a través de la Cancillería, ya se ha planteado la posición del Gobierno panameño a las distintas embajadas acreditadas en Panamá que tienen que ver con la confección de estas listas discriminatorias.

“No es verdad que somos amigos, cooperadores, un tremendo país, un gran gobierno, por un lado, y unos maleantes por otro. No lo somos y lo rechazamos”, puntualizó Mulino.

Como país, reconoció el presidente, podemos tener problemas y fallas, como todos los demás, pero no es cierto que Panamá está a la altura de Irán o de Corea del Norte “para que sean nuestros compañeros de viaje en estas listas. No, señor, eso es inaceptable para el Gobierno de Panamá”, remarcó.

Otro lineamiento que el presidente Mulino pidió al nuevo equipo diplomático incluir en sus agendas es el tema de la crisis de Venezuela y la migración ilegal por Darién, recalcando que cada embajador o cónsul será “la voz de Panamá en el mundo”.

