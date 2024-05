Mulino pide al gobierno no concretar licitaciones de último minuto

"Lo único que le pido el gobierno saliente, es que por favor no me concreticen licitaciones a menos de dos meses de terminar el gobierno, porque me van a obligar a hacer algo que no quiero hacer y es pararlas".

Esta fue la advertencia que lanzó el presidente electo, José Raúl Mulino, sobre la convocatoria y adjudicación de licitaciones públicas a menos de dos meses de que el actual gobierno deje las riendas del país.

"No por ganas de pararlas, pero no puede ser que a la carrera nos vayan a dejar, a lo menor un camino minados de cosas que no son prioritarias o de gastos que no están contabilizados", dijo Mulino.

Según el mandatario electo, lo más fácil de mundo es hacer una licitación y habilitar una partida en el presupuesto y después hay que corretear para que haya plata para cumplir con ese compromiso. "Es una práctica presupuestaria nefasta", aseguró.

Mulino considera que para el mes de agosto ya su equipo de gobierno tiene la capacidad de ver cuanto dinero hay, que no se va a comprometer ni ejecutar en las distintas entidades del Estado, para saber qué dinero se transfieren en inversión.

El pasado martes, el presidente electo se reunió con el actual gobernante, Laurentino Cortizo, en donde se le informó "que hay en camino varios contratos que han negociado y licitados para APP, con un monto importantes para obras de infraestructuras, entre ellas carreteras y puentes.

