Mulino: RM ganaría galopando

El exministro de Seguridad y ex precandidato presidencial, José Raúl Mulino dijo que si Ricardo Martinelli corre en las elecciones del 2024, "gana galopando y con más votos que en los comicios del 2009".

El virtual candidato de Realizando Metas sumó 946,586 votos en las elecciones del 2009 sumando un 60% de respaldo.

"No tengo bolita mágica, pero es un hecho público y notorio que ganaría galopando", expresó Mulino en "Panamá en Directo".

Mulino vislumbra a Martinelli corriendo en los comicios del próximo año y estimó que el único que puede hacerle algo de sombra es Martín Torrijos, que ya lo ha demostrado con su aparición en escena, es un hombre que tiene cartel, ha sido presidente e hijo del general Omar Torrijos.

Sin embargo, el exministro advierte la situación inédita que enfrenta el PRD de cara al torneo electoral de mayo del 2024 con tres candidatos: Torrijos, Zulay Rodríguez y el que resulte de las primarias.

He visto que Martín Torrijos se ha llevado algunas figuras del PRD, pero entre todos no mueven ni 100 votos, añadió el exministro.

José Raúl Mulino también reconoció que aunque no ve mayores impedimentos para la participación de Martinelli, hay que aceptar que en Panamá "el poder es una vaina y manda...y si ellos deciden que no va a correr, entonces no correrá sin importar nada".

