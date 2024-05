Mulino: ¡Se acabó el qué hay pa' mi en la Asamblea!

Durante una reunión con diputados y alcaldes de la Coalición Vamos, el mandatario electo José Raúl Mulino anticipó su postura contra la extorsión y el clientelismo político, declarando: "se acabó el 'qué hay pa' mí'. Aquí hay un presidente que no se va a dejar extorsionar."

Mulino también dejó claro que durante su gestión no habrá descentralización paralela. "Eso ha sido una sinvergüenzura y hay mucha plata por rescatar", añadió.

El presidente electo se reunió este jueves 30 de mayo con los alcaldes de la coalición Vamos Por Panamá y los diputados de la bancada independiente electos el pasado 5 de mayo.

"La idea es conversar, escuchar y encontrar puntos de coincidencia, dijo el mandatario electo. Se trata de un acercamiento sincero con un Ejecutivo que está dispuesto a apoyar aquellos proyectos que son buenos desde el punto de vista del presupuesto de la Nación", indicó.

Mulino enfatizó que la reunión no se centró en pactos políticos, sino en discutir la agenda de gobierno y legislativa. Afirmó que no se ha tratado ningún tema fuera de este ámbito y que no se han realizado solicitudes específicas por parte de los presentes.

Durante el encuentro, Mulino resaltó la importancia de escuchar y dialogar con los diputados electos, destacando su interés en conocer sus aspiraciones y encontrar puntos de coincidencia. "La idea de esto es conversar, escuchar, lo que quieren, lo que piensan, lo que aspiran, y sobre todo ver en qué puntos podemos encontrar coincidencias. Yo no estoy en esto para comprar, ni alquilar diputados", expresó.

Además, el presidente electo anunció su interés de reunirse con otras bancadas en las próximas semanas. "Yo esperaría que se resuelvan esas impugnaciones antes del 1 de julio, y el que tiene el dinero para presentarlas que asuma las consecuencias, si son temerarias", afirmó Mulino.

Por su parte, Janine Prado, jefa de bancada de Vamos, calificó de positivo el encuentro con el mandatario y reconoció que dan preferencia a la gobernabilidad que el país necesita y requiere en este momento importante y crucial, donde necesitamos una verdadera recuperación económica y generación de empleo.

Los alcaldes electos de los distritos de Los Santos, San Miguelito y Colón, Raúl Montenegro, Irma Hernández y Diógens Galván, estuvieron presentes en el encuentro.

"Nos vamos de esta reunión con el positivismo de parte de un Presidente que ha demostrado que le importa el poder de las comunidades", dijo Irma Hernández.

