Mulino se emberraca con jueces por liberar a capos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recriminó este viernes que un juzgado de garantías haya dictado arresto domiciliario a "uno de los traficantes de droga más grandes que tiene Panamá".



Volvió a acusar de laxitud a actores judiciales e insistió en la necesidad de cambios en la legislación penal.

"El esfuerzo que hacemos por limpiar el país no se compagina con decisiones de jueces", dijo.



Aseguró que poner al jefe de una pandilla en su casa "no es justicia".



Las declaraciones se dieron en un acto público, según la Presidencia.

Mulino pidió a los otros órganos del Estado acompañarlo. Solicitó penas más duras para quienes le han hecho daño al país.

Ocho personas fueron detenidas el miércoles durante la Operación ‘Nodriza’ del Ministerio Público y la Policía.

El jueves fueron imputadas por narcotráfico.



A dos se les sumó la acusación de cabecilla de organización.

En la audiencia, se dictaron medidas como retención domiciliaria, notificación dos veces al mes y reporte semanal.

Según la prensa local, la jueza del caso es Josefa Monfante aprobó el arresto domiciliario para César Caicedo.



El imputado padece una afección cardiaca que requiere atención médica especializada.

"Dejen de ser condescendientes con los delincuentes más aberrantes", dijo Mulino.



Aseguró que el tráfico de drogas afecta la salud pública. Recordó que él fue ministro de Seguridad.

Calificó como "negligencia absoluta" lo ocurrido con el juzgado en el caso ‘Nodriza’. Añadió que no quiere "pensar otras cosas" que pudieron motivar la decisión.

El Ejecutivo, añadió, hace su parte en la lucha contra el crimen. Decomisa droga, desarticula pandillas y presenta denuncias por corrupción.

Dijo confiar en que la Asamblea Nacional será clave en la transformación del sistema judicial.

Pidió una justicia independiente, comprometida y real.Aseguró que espera que "a los traficantes, violadores y degenerados" les caiga el peso de la ley.

No es la primera vez que Mulino critica a los jueces de garantías. Afirma que un "garantismo" excesivo en el SPA permite desmanes.

Asegura que estas decisiones boicotean la lucha contra el crimen organizado.

El 20 de noviembre anunció que impulsará una ley antimafia. Para ello buscará asesoría de EE.UU., Francia e Italia.



Dijo que espera reemplazar "toda la basura que tenemos en este momento".