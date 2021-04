¡Música para despedir a Vitín!

Las honras fúnebres de la primera trompeta de América, Vitín Paz se oficiaron ayer en la basílica menor Don Bosco. Como toda figura del espectáculo, el ícono musical de Panamá, fue despedido con música. Un grupo de la Fundación Danilo Pérez, Óscar Cruz y Wichy López, se instalaron en las afueras del templo católico e interpretaron diversas melodías.

La asistencia a la misa fue limitada al aforo del templo.

Víctor Nicanor Paz Solanilla, "Vitín" Paz, la "leyenda viviente" de la música murió el 3 de abril a la edad de 89 años.

Criado en el popular barrio de San Miguel, Vitín recibió sus primeras lecciones en la trompeta de su padre del mismo nombre, quien fue director de la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

A lo largo de su carrera que arrancó en 1951 acompañó a grandes artistas de la música latina como norteamericana como Frank Sinatra, Dizzy Gillespie y Las Estrellas de Fania, Nat King Cole, Dizzy Gillespie, Sammy Davis, Jr., The Jackson Five, Stevie Wonder, Dionne Worwick, Diana Ross, Tony Bennett, The Supremes, The Temptations, Paul Anka, Jenny Moré, Pedro Vargas, Celia Cruz, Daniel Santos, Ismael Rivera, Eddie Palmieri, Rolando La Serie, Tito Rodríguez, Olga Guillot, Toña “La Negra”, Tongolele, Orlando Contreras, Roberto Carlos, Julio Iglesias, La Lupe y otros más.