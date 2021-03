Músicos de Veraguas se une a grupos de cabreados.com

Un grupo numeroso de músicos se concentraron ayer en el parque Juan Demóstenes Arosemena, en la ciudad de Santiago para reclamar que les den la oportunidad de trabajar.

Eduardo Lobo, vocero de los músicos, dijo que ya no saben cómo hacer para llevar el sustento diario a sus hogares. Comentó que la mayoría no reciben los beneficios de los bonos solidarios, ni las bolsas de comidas, son personas que tienen compromisos familiares y no tienen recursos económicos para cumplir con las deudas.

Dijo que si la situación empeora podrían tomar acciones más drásticas tomando en cuenta a familiares y otras organizaciones que están listas para unirse a ellos y protestar.