"Negrito" guardará silencio de supuesta paternidad con ex de Calle 7

El jugador de la Selección de Fútbol de Panamá, Alberto "Negrito" Quintero reaccionó a un escándalo sobre la supuesta paternidad con la excompetidora de Calle 7, Kim Chang.

El escándalo estalló esta semana cuando Chang, reveló que el padre de su hija Miah, nacida en principíos de agosto, era el futbolista, quien está casado y tiene hijos.

Ante la revelación, "Negrito" se pronunció hoy, a través de un comunicado posteado en su cuenta de Instsgram, en el que indicó que no hará comentarios ni declaraciones a los medios.

"Siguiendo instrucciones de mis asesores legales, me veo enla obligación de informarles que en los procesos y procedimientos judiciales que involucren menores debe regir los principios de reserva y de confidencialdad por lo que no haré comentarios al respecto.

El futbolista que milita en un club de Perú, dijo que no haré declaración alguna sobre el tema posteríor a este comunicado, un mensaje dirigido "a los amigos de la prensa", con quienes aseguró ha mantenido una relación de respeto mutuo.

La excompetidora de Calle 7 dijo el jueves que decidió hacer público el nombre del padre de su hija "porque 'Negrito" le quiere jugar sucio", pues no pretende pagar los gastos prenatales ni el hospital, a pesar de que él le había dicho que se haría responsable si la niña era de él y ahora solo quiere compensar lo invertido desde el mes mayo, que es cuando ella le interpuso la demanda ante un juzgado de familia.

La también jugadora de fútbol asegura que solo está pidiendo que todos los gastos sean compartidos entre los dos al 50%, pues ella no se embarazó sola y bebé no tiene la culpa.

En la disputa legal que ya mantiene ambas figuras públicas, la chica solicita que Quintero se haga la prueba de paternidad, pero esta podria realizarse después de diciembre, ya que el abogado del futbolista indicó qur "Negrito" no puede salir de Perú hasta esa fecha, porque si no el club para el que juega lo penaliza.

Chang también dijo que el futbolista no quería que ella tuviera a la bebé, pues aseguró que desde el día 1 le dijo que estaba embarazada y que lo iba a tener, y que él le contestó que "que no lo tuviera, porque él no podía hacerle eso a su familia".



Contenido Premium: 0