"Ni-Nis" aumentan a 400 mil y desaparecen 49% de empleos

Un análisis sobre las perspectivas del mercado laboral en Panamá revela que el número de jóvenes de entre 15 y 29 años que no trabajan ni estudian (Ninis), se incrementó de 259,748 en agosto 2019 a más de 400 mil en agosto 2021, un aumento superior al 150% en dos años

El estudio preparado por el consultor René Quevedo para la mesa nacional de economía del Pacto del Bicentenario advierte la masiva destrucción de empleo formal a causa de la pandemia del Covid-19, en Panamá y las perspectivas de una recuperación del mercado laboral a corto plazo son remotas.

La pandemia eliminó el 15% de todos los empleos del país (a pesar del casi 24% de aumento en la planilla estatal) y borró 15 años de generación de empleo formal privado. Regresar a los niveles de actividad económica y generación de empleo, pre pandemia llevará tiempo, sostiene Quevedo.

El especialista señala que hoy hay más de 777 mil trabajadores informales; la pandemia agregó 40 puntos a la informalidad y de hecho, 70% de la fuerza laboral del país en la actualidad está compuesta por informales y funcionarios

A septiembre 2021, casi la mitad (49%) de los empleos formales del sector privado pre pandemia desaparecieron (37%) o se encuentran suspendidos (12%). Todavía existen 104 mil trabajadores con contratos suspendidos, 80% de ellos en el sector terciario y MITRADEL ha anunciado que el plazo de las suspensiones de contratos vence en octubre, lo cual plantea una interrogante sobre la sostenibilidad.

René Quevedo advierte que es preciso sincerar las cifras y encarar realidades, al margen de las buenas intenciones: los contratos laborales suspendidos no se van a reactivar si no se reactiva la economía. Además revela otra complicación: sólo 3 mil empresas en Panamá tienen recursos para enfrentar la liquidación de personal que no necesitan

También explica que dadas las proyecciones de aumento de la Población Económicamente Activa (PEA), mantener la tasa actual de desempleo (18.5%) requerirá crear unos 49 mil nuevos empleos anuales, 4 mil más que el promedio 2014-2019. Bajarlo a 10% en 5 años, requerirá crear 85 mil empleos por año por 5 años (40 mil más que el promedio histórico).

Un programa masivo de inversión pública en infraestructura, tendría un enorme impacto en materia de generación de empleo directo, indirecto e inducido, pero su implementación dependerá de la disponibilidad fiscal, que luce bastante comprometida.