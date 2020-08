"Niño": con los Varela no tengo ni un caballo a medias

Juan Antonio Niño se acogió ayer al artículo 25 de la Constitución cuando acudió a la Fiscalía Anticorrupción para la indagatoria dentro del caso Odebrecht.

El empresario dijo que la única relación que tuvo con los Varela es que su esposa es hermana de la esposa del exdiputado José Luis “Popi” Varela. El banquero llegó acompañado de su abogado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas.

La vinculación de Niño en este caso se da porque, supuestamente, a través de la reaseguradora Active Capital Holding Corp., vinculada a la investigación de Odebrecht, habría movido más de "$63 millones mediante el Multibank hasta el año 2016.

Yo he dado tanta información y la debe valorar un juzgado y no una fiscalía, exclamó Niño, alegando que con los Varela no tiene ni un caballo a medias.

A Niño se le imputan cargos por blanqueo de capitales.

Este medio pudo conocer que la decisión de Niño de acogerse al artículo 25 obedece a quepresentó un incidente de controversia, con lo cual busca atacar la formulación de cargos que le hizo la Fiscalía dentro del caso de la constructora Odebrecht.

Aún faltan por indagar otras importantes figuras del Partido Panameñista.