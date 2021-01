"Nito" aumentará vale a $120; lo apodan el gemelo de Varela

El mandatario Laurentino Cortizo anunció fechas para varias de sus acciones: del 4 al 8 de enero recargarán vales digitales para Panamá y Panamá Oeste; el 1 de febrero aumentará a $120 el monto de éstos; el 18 de enero inicia proceso para reformas al Seguro Social; en 90 días iniciarán vacunación masiva y en abril arranca la etapa para designación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El calendario se produjo ayer en un informe a la nación que rindió en la Asamblea Nacional, donde reconoció que "hablar de recuperación económica sostenida con la conducta actual de algunos panameños, no es realista".

Publicidad

En tanto, Luis Eduardo Camacho del partido Realizando Metas, comparó a Cortizo con Juan Carlos Varela y los calificó como "gemelos desastrosos". Ricardo Martinelli, acudía cada año a la Asamblea Nacional a informar a los panameños, sobre la terminación o avances de sus obras y los beneficios de los programas desarrollados. Varela y Cortizo acuden a dar excusas, "parecen gemelos...desactiven su desastre".

Para el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, el mandatario Cortizo no vive la realidad del país. Nos quedamos esperando cosas concretas de cuándo llegará la vacuna, porque se asegura que no fue hasta el lunes pasado que se hizo pago a favor de Pfizer. No habló de medidas específicas de reducción de gastos, ni presentó un plan verdadero de reactivación económica.