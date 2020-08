"Nito": contratación de médicos cubanos no está definida

El presidente Laurentino Cortizo aseguró que la contratación de especialistas cubanos para atender pacientes de coronavirus en Panamá, no es una decisión adoptada, pero se considera, porque no se puede quedar de brazos cruzados.

En un acto en Los Llanitos de San Carlos, el mandatario hizo un llamado a especialistas panameños que trabajan en clínicas privadas, sobre todo intensivistas y neumólogos que quieran prestar servicios profesionales al Estado frente a la emergencia del coronavirus, que se acerquen al Ministerio de Salud.

Publicidad

Si tenemos panameños especialistas enhorabuena, pero si no que nos digan cómo podemos ayudarlos, pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados ...yo no me voy a quedar con los brazos cruzados.

Cortizo comparó el nivel de contagio del Covid-19 como jugar fútbol: terminó un juego y automáticamente le dices a los jugadores prepárense que viene un segundo juego y después tomen 5 minutos que viene un tercer juego. Esa es la situación de nuestros trabajadores de la salud frente a la pandemia, explicó el mandatario para detallar el nivel de agotamiento de los profesionales de la salud.

Sobre la contratación de médicos cubanos dijo que no se ha dado todavía. Estamos en un proceso de ver esa posibilidad y obviamente debe pasar por los gremios, por las necesidades que tenemos en Panamá, por la disponibilidad de especialistas.

No hablamos de médicos generales...se necesitan especialistas. La apertura del Figali requiere especialistas, la apertura del centro de convenciones de Amador con 800 camas hospitalarias, va a requerir especialistas, añadió

Cortizo destacó que también está la idoneidad, porque no se puede enviar a cualquier persona...los médicos que se contraten deben contar con la idoneidad de su especialidad, porque no serán médicos generales.

La Sociedad Panameña de Medicina Interna, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Panamá, la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, la Asociación Panameña de Neumología y la Sociedad Panameña de Cardiología, a través de un comunicado, mostraron su oposición a la contratación de médicos extranjeros.

La decisión de traer médicos extranjeros en especialidades tan críticas como cuidados intensivos, es una responsabilidad inmensa, ya que el paciente se encuentra entre la vida y la muerte y la falta de competencia se demostraría con desenlaces fatales de los pacientes", alegan los gremios.

El intensivista Julio Sandoval dijo que a través del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se les informó que la idea era contratar a 122 médicos cubanos para cubrir hospitales en Colón, Chiriquí, La Chorrera y la ciudad capital, algo que nos preocupa enormemente, porque eso acarrea una evaluación del pensum académico e idoneidades.

En otro aspecto, el presidente Cortizo reveló que en su reunión el lunes con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, pedirá ayuda de EEUU para sacar a Panamá de la lista gris del Gafi y para enfrentar el Covid-19, seguir la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico y que vengan inversionistas norteamericanos porque la cancha está nivelada y transparente para todas las empresas.