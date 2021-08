"Nito" de incÃ³gnito recorriÃ³ hasta los baÃ±os del aeropuerto de Tocumen (Video)

El presidente Laurentino Cortizo realizó un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, de manera incógnita. Caminó por diferentes áreas, conversó con operadoras y hasta llegó a usar uno de los baños.

Cortizo luciendo una gorra que le cubría parte de su rostro, además de la reglamentaria mascarilla estuvo en diferentes áreas del aeropuerto para constatar de forma personal como se desarrollan los procedimientos.

Como un turista más, Cortizo fue atendido por personal de la terminal, caminó por el área de tiendas y hasta fue filmado cuando ingresó en uno de los baños.

El experimento del presidente causó reacciones en las redes sociales luego que múltiples cuentas postearon el video en el que aparece Cortizo realizando el recorrido.

Algunos lo llamaron "el inspector Gadget", en tono de broma mientras que otros fueron más severos al considerar que "como no tiene cosas que hacer" y criticaron la estructura al mencionar que "todo el piso estaba quebrado".

Los comentarios no se quedaron allí y algunos cibernautas le pidieron al presidente que "Vaya al Seguro y pase a la farmacia que nunca hay nada, pero el descuento en el salario no falla todas las quincenas".

Las severas críticas de los panameños que usan las redes sociales para alzar su voz iban hasta otras entidades. "Vaya a las entidades públicas para que vea lo que hacen: no atienden ni hacen su trabajo como debe ser, ganándose la plata suave y cuando uno se molesta, tienen el descaro de molestarse y pasan días meses y no resuelven nada".

No es la primera vez, que el mandatario visita encubierto un lugar. El pasado 1 de octubre del 2020, el Nito, de manera incógnita, llegó a El Cauchero en Bocas del Toro y aprovechando el anonimato, se hizo pasar por "gringo" para confundir a los lugareños.