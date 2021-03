‘Nito’ descarta Cuarentena en Semana Santa, pero pide cuidarse

El presidente Laurentino Cortizo descartó establecer una cuarentena para los días de asueto de Semana Santa, pero pidió a los ciudadanos cuidarse, para no cerrar nuevamente la economía de Panamá.

Cortizo ofreció declaraciones tras una gira en Pacora destacando que el 31 de octubre de 2020, el país tenía 9.8% de positividad y 12 defunciones, pero luego,de fiestas patrias, día de la madre, navidad y año nuevo, el 1 de enero de 2021, la positividad se disparó a 28.1% y 47 muertes. “Este es un virus traicionero, el que le juega vivo termina jugando muerto”, advirtió el mandatario

Gobierno no puede ser niñera

Yo no quiero ni imaginar tener que cerrar nuevamente la economía para no tener la posibilidad de que colapse el sistema de salud ... Yo necesito que cada panameño se cuide, porque el gobierno no puede cuidar a cada panameño, clamó el mandatario.

“En Semana Santa se moviliza mucha gente hacia el interior y eso está bien, pero cuidémonos… el COVID es un virus traicionero, nos preocupa mucho, mira lo que está pasando en Europa, hay países que están cerrando”, expresó

También anunció que, una vez se culmine con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la población adulta de 60 años en San Miguelito y el circuito 8-8, durante la segunda semana de abril, se empezará en el circuito 8-10, que incluye Pacora, 24 de Diciembre, Tocumen, Mañanitas y San Martín, entre otros corregimientos.

El modelo de predicciones de la Universidad de Washington revela que para el 2 de abril (Viernes Santos) Panamá -en su peor escenario- puede llegar a 6,151 decesos y en el menor escenario a 6,114. Para dos semanas después, los fallecidos -en el peor escenario- serían 6,227 y en el menor 6,163. Hasta el domingo las muertes acumuladas eran 6,044.

Panamá a la baja en hospitalizados

Aunque, Panamá registró un aumento de 0.84 a 1.02 en el índice de transmisión (Rt), las cifras revelan un franco descenso en el número de pacientes hospitalizados y la posibilidad de un rebrote en Panamá depende de la llegada de algunas de las variantes del Covid-19 como la británica o la brasileña; que se relajen las medidas de bioseguridad de uso de mascarillas, distanciamiento y lavado de manos y que no se siga vacunando.

Panamá lleva 8 semanas seguidas con disminución de hospitalizados, 11 semanas con porcentajes positivos a la baja y el nivel de decesos de la semana pasada fue similar a la existente en junio, destacó el doctor Derek Liao, en un análisis epidemiológico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El informe advierte que Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas están registrando la mayor incidencia de casos en las últimas cuatro semanas.

Casa y títulos en Pacora

En tanto, en la gira en Pacora, el gobernante Cortizo hizo entrega simbólica tablets y kits escolares a tres estudiantes, de un total de 6,806 de estos equipos tecnológicos que se empezarán a distribuir a los alumnos de duodécimo grado en la región de Panamá Centro.

Igualmente, en el acto el Meduca otorgó la certificación de escuelas seguras a dos planteles, el Centro Escolar Puerto Rico y la Escuela Ricardo Miró. Con este documento, se reconoce que el centro escolar cumplió al conformar su Comité Escolar Covid-19, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa); además, que estableció los protocolos de bioseguridad para mitigar riesgos de contagios e implementó el retorno gradual, progresivo y voluntario a clases.

A través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), se otorgaron 30 títulos de propiedad .

La comitiva oficial, se trasladó a la comunidad de Tataré, en Pacora, para entregar un acondicionado y cómodo hogar a la maestra Osiris Guerra, de 41 años de edad, y a su familia. Cuadrillas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizaron trabajos de mejoras a la casa de la señora Guerra, la cual estaba construida, en gran parte, con material reciclado.

Guerra agradeció al Gobierno Nacional por las mejoras aplicadas en su hogar, que le permitirán vivir dignamente con su familia. Por su parte, el Presidente le expresó que no debe agradecer nada, porque los servidores públicos “estamos para ayudar y servir a los más necesitados”.