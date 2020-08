‘Nito’: evaluamos reabrir varias actividades

El mandatario Laurentino Cortizo adelantó que se evalúa la reactivación de algunas actividades económicas del Bloque 3, e incluyendo el Bloque 4, considerando la capacidad hospitalaria de los hospitales de Panamá.

Cortizo lanzó esas expresiones en momentos en que visitaba el Centro de Operaciones para el Control y Trazabilidad de San Miguelito junto a empresarios. Hay “una serie de alternativas para la próxima semana que se están evaluando con el equipo... para ir paso a paso abriendo, obviamente considerando la capacidad hospitalaria”.

Publicidad

El gobernante destacó que sin duda a él y al sector empresarial les gustaría abrir todo, pero "debemos ser prudentes y no cometer errores, porque sería terrible volver a una cuarentena total... esa opción no me gusta".

Sobre la capacidad hospitalaria, reveló que la adecuación de este centro de convenciones con 160 camas, ya está lista y permitirá descongestionar el Hospital Integrado Panamá Solidario para convertirlo en una unidad de cuidados intensivos y el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS).

Eso permitirá tener la capacidad en el hospital de poder atender a los pacientes, en caso de dispararse algunos casos de COVID-19 en algunas áreas, con la posible reapertura de determinadas actividades.

Cortizo reiteró que lo del coronavirus es una guerra..."no es para tímidos, ni pa' los cobardes, esto es para panameños y los panameños no somos tímidos ni cobardes".

Esta es una lucha prolongada y hasta que no tengamos la vacuna tenemos que aprender a convivir con el Covid-19, añadió.

Extradición de los Martinelli

En otro aspecto, cuando un periodista le preguntó si Panamá gestionaría la extradición de los diputados del Parlacen, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, el gobernante exclamó que ese un tema que le "corresponde al Miniasterio Público".

Además explicó la importancia de la trazabilidad para identificar a los contactos de los positivos de coronavirus.

Al identificar a un positivo se busca quién vive con esa persona, se les hacen las pruebas, se le preguntan quiénes fueron sus contactos los últimos 3 días y se buscan, porque hay muchos asintomáticos, sostuvo.