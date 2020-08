"Nito": FCC pide suma loca

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo informó que la suma que reclama la constructora española FCC, por la disolución del contrato para la construcción de la Ciudad Hospitalaria, es "inaceptable y sin sustento".

FCC pidió a la Caja de Seguro Social (CSS) que le cancele el contrato cuya orden de proceder fue entregada en mayo de 2012, con un costo proyectado de $517.5 millones y que se ha elevado a $727.7 millones. El proyecto tiene un avance del 65% y se han pagado ya $335.7 millones, lo que equivale precisamente al 65% del costo inicial de la obra.

Los españoles reclaman a la CSS el pago de $65 millones por "permanencia extendida", es decir la paralización de la obra durante el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela. El proyecto fue licitado en el Gobierno de Ricardo Martinelli para ser entregado en julio de 2015.

Cortizo expresó que "independientemente de todos los problemas que han tenido, para Panamá era inaceptable, ellos estaban hablando de una cantidad millonaria que obviamente para nosotros esa cantidad no tenía sustento, especialmente por todo lo que ha pasado en ese proyecto, que tiene tantos años y no se ha culminado".

En una gira en Azuero, el gobernante también dijo que el país vive un momento crucial frente a la pandemia del coronavirus.

El Consejo Consultivo, los doctores que me asesoran, calificaron esta fase, especialmente la que inicia el 7 de septiembre con el sector construcción, como la más peligrosa, entonces con esa advertencia, nosotros tenemos que tener la claridad de mente, de concentración de hacer nuestra parte, de utilizar adecuadamente las mascarillas:nada reemplaza el uso de la mascarilla, nada reemplaza el distanciamiento”, enfatizó.

"No debemos llevarnos las manos a la cara, boca, nariz u ojos, eso no se permite en esta guerra", reiteró Cortizo.En Europa hay rebrote, y aquí hay que hacer las cosas bien, hay que seguir cumpliendo las normas de bioseguridad, nada puede sustituir el uso de las mascarillas", volvió a recordar.

El jefe del Ejecutivo también le hizo un llamado a los funcionarios: no nos equivoquemos, hay algunos que se están enredando la cabeza y terminan en su casa. Esta lucha no es para los tímidos ni los débiles, los que no entienden que esta es una lucha frontal, no pueden estar luchando a lado de nosotros, no los necesitamos, que se vayan para su casa.