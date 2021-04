"Nito grita: ¡no me dejen solo!

El presidente Laurentino Cortizo agradeció ayer en Coclé a los panameños que han respondido a su grito: ¡no me dejen solo!

“No he enfrentado esta pandemia solo, soy el Presidente, pero un ser humano … ustedes han respondido al grito de Nito Cortizo de que no me dejen solo … la gran mayoría de panameños y panameñas han estado de mi lado”, señaló.

Publicidad

Cortizo participó ayer en la inauguración del proyecto de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable del distrito de Antón,obras que requirió una inversión de $8,3 millones, así como un nuevo tendido eléctrico en la comunidad de Las Marías y órdenes de proceder para construcción de carreteras y caminos de producción.

Se logró la incorporación de 10 nuevas fuentes subterráneas de agua que refuerzan la actual producción del líquido para beneficio de más de 16 mil habitantes.Además se cuenta con un tanque de almacenamiento de 250 mil galones.

Luego, Cortizo y su equipo de trabajo entregaron en Tambo, Penonomé, obras y proyectos por $479,831.89.

Se entregaron 15 toros de alta genética, se entregaron fondos a productores, préstamos a 0% de interés. También se distribuyeron guías didácticas, mochilas y recursos digitales para estudiantes

También, se otorgó certificado de “escuelas seguras” a la escuela Simeón Conte Lombardo, con el cual asegura que la entidad educativa cumple con las medidas de bioseguridad para combatir el Covid-19 y ser parte de una próxima reapertura gradual.

Se hizo entrega de cocina comedor y una cancha multiuso al C.E.B.G. Mercedes Bustamante y una nueva aula de informática en la Escuela de Tambo; así como una estación de policía para la comunidad.