¡A "Nito" le arrebata el reguetón!

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo tuvo ayer algunos lapsus cuando tiraba un repelón a la muchachada que salió la madrugada del 8 de diciembre para hacer filas sin distanciamiento social en medio del rebrote del Covid-19 para comprar la zapatilla 'Air Jordan 1 x J Balvin", que tienen un precio aproximado de $200.

"¡Esto no puede ser! ¿Qué es lo que nos está pasando?", exclamó molesto Cortizo, destacando que alguien le escribió al ver el video de las filas: locura... yo le respondí es la canción... te faltó tu locura, haciendo referencia al tema que cantan Ozuna x J Balvin x Chencho Corleone: ¡Una Locura!

El presidente de Panamá reveló que le encanta la música, todo tipo de música, el típico, me encanta el reguetón, las canciones de J. Balvin, pero no puede ser que una zapatilla valga más que la vida de cada uno de nosotros y nuestros familiares.

Cortizo siguió su exploración en el mundo del género urbano y confesó que le gustan los temas de J. Balvin con Karol G .... no voy a mencionar cómo cuáles... una que solo tiene una letra... la última del alfabeto. Ese fue el primer lapsus del presidente, porque el tema que hablaba era "X", pero de J. Balvin y Nicky Jam, esa que tiene el corito pegajoso de: no te lo voy a negar (Woh-oh-oh-oh)/ Estamo' claro' y ya (Ah-ah, yeh-eh-eh-eh)/ No te lo voy a negar.

El gobernante sostuvo que entiende perfectamente la cultura de los panameños, lo que no entiende fue lo que vio en Multi Plaza, lo que se vio en un almacén en Bocas del Toro, lo que se ha visto en la frontera.

Hay que usar la cabeza , porque nos están obligando a tomar decisiones que no queremos tomar. No queremos cerrar la economía, son medidas sumamente difíciles, pero si sigue haciendo lo que se está haciendo ¿qué nos toca hacer? ¡A veces me dan ganas de usar palabras más fuertes, pero no las quiero usar!, manifestó con cierta impotencia Cortizo.

El jefe del Ejecutivo también enumeró los corregimientos dónde están muriendo personas con Covid-10 como Burunga ayer, Cerro Silvestre, Barrio Colón, Vista Alegre, Rufina Alfaro, Ancón, Don Bosco, Juan Díaz, José Domingo Espinar, Parque Lefevre, Chilibre, Pacora, Betania y Río Abajo. ¡Tenemos que cuidarnos!

Yo me arriesgo. Soy presidente del país y tengo que hacerlo, además me gusta salir, ver a la gente, hablarle, porque no me hicieron para quedarme en casa. En esta parte, Cortizo se enredó y dejó en el ambiente una expresión de que de salir positivo, de la mano de Dios se la iba a rifar y no se quedaría en casa.

Luego esa parte fue aclarada en un comunicado oficial y tuits de Cortizo, revelando que ha estado en un momento dos semana en cuarentena y cada semana se hace hisopado y ayer mismo se hizo uno y salió negativo. "Es obvio que, de salir positivo, de inmediato cumpliré las disposiciones vigentes en el marco de la lucha nacional contra pandemia”, añadió.