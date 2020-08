"Nito": lo que quiero es que terminen de una vez por todas la Ciudad Hospitalaria

El mandatario Laurentino Cortizo Panamá, Laurentino Cortizo aclaró que no está "negociando absolutamente nada" con la constructora española FCC, solo le interesa que se llegue a un acuerdo que permita culminar de “una vez por todas” la Ciudad Hospitalaria.

La orden de proceder fue entregada en mayo de 2012, con un costo proyectado de $517.5 millones, pero el gobierno varelista la paralizó. El proyecto tiene un avance del 65%. Ahora el monto del costo estimado es de $727.7 millones y se han pagado ya $335.7 millones.

Cortizo reveló que la semana pasada, estuvo conversando con altos ejecutivos de la empresa FCC que tiene entre sus dueños al magnate mexicano Carlos Slim, “para decirles el interés que tiene Panamá y que debemos de tener todos de que esa Ciudad de la Salud de una vez por todas se termine, y fui muy claro hablando con ellos que la cifra que están solicitando al Seguro Social (de $65 millones) hay que podarla".

Esa cifra no es la cifra que nosotros consideramos que es la correcta tienen que bajarla, que sigan negociando los encargados y terminar de una vez por todas ese tema, expresó el gobernante en una conferencia en medio de una gira en Colón.

En otro aspecto, el jefe del Ejecutivo advirtió que “su equipo debe estar alineados, quien no esté alineado se va a ir para su casa, a mi no me gusta hacer mucho ruido, los golpes no se anuncian, los golpes se dan”.

También anticipó que se está analizando la posibilidad de que la cuarentena total en Colón sea solamente los domingos, pero hay que estar bien seguros, se deben fortalecer los equipos de trazabilidad, pero necesitamos un poco más de resultados.

Lauretino Cortizo alegó además que se deben agilizar los trámites y procesos burocráticos que se deben cumplir para pagarle al personal de salud nombrado tras la pandemia del Covid-19.

"Nito" Cortizo inauguró la policlínica de Nuevo San Juan, a un costo que supera los B/.14,7 millones, la cual funcionará en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y el servicio de urgencias las 24 horas.

Posteriormente se trasladó al colegio Abel Bravo para conversar con 20 promotores de la trazabilidad, a quienes instó a no desmayar en apoyar las acciones de prevención, detección de casos y seguimiento de pacientes positivos de coronavirus.

Indicó que aunque se han bajado los casos, eso no debe interpretarse, que los panameños deben bajar la guardia, y para ello, asegura que su equipo debe estar alineado.

En esta gira entregó equipos tecnológicos a un centro universitario, becas para estudiantes sobresalientes y apoyo al agro.