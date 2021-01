"Nito": nadie se saltará la fila de vacunas

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo advirtió que le disgustó todo el ruido que se generó el primer día en torno al proceso de vacunación y advirtió que "nadie puede saltarse las fases"por lo que todos los que están en primera líneas recibirán la dosis de Pfizer.

“(El jueves) cuando escuche ese ruido, los que me conocen saben que me disguste bastante fuerte, el disgusto fue notorio en la mañana, sin embargo, quiero asegurarle a todos los que están en la primera línea, especialmente a los intensivistas, a todos los que están en tema de UCI, de semi intensivo, UCRE, que se les va a vacunar, lo que sí es imperante es que nadie puede saltarse las fases, nadie… no voy a permitir que nadie abuse de todo lo que se ha programado, no quiero entrar en detalles, pero yo creo que ayer se sentaron las pautas para que las personas sepan que aquí el juega vivo termina siendo juega muerto, no hay margen para ningún tipo de juega vivo, ni para el Presidente de la República, ni para su esposa, ni para sus hijos, ni para sus familiares, para nadie, entonces a todos esos intensivistas, las enfermeras que están en esa primera línea, les aseguramos su vacuna”, recalcó.

En una gira en Chiriquí, el gobernante dijo que le ha dado seguimiento al tema de la ejecución de estas vacunas ...el avance es bien importante, y eso se debe a muchas cosas, a la mística del equipo de enfermeras y técnicos de este país, del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), ese es un equipo que tiene mucha mística y se ha estado avanzando de una manera importante, es un ejercicio bien importante para esta primera fase...siento que vamos avanzando como se debe.

Asimismo aseguró que la vacuna será aplicada a todo el personal que se encuentra en la primera línea de batalla contra el coronavirus, esto luego de que surgieran denuncias hechas por médicos intensivistas y otros, que señalaban que no estaban siendo tomados en cuenta.

En el caso específico de Pfizer, indicó que sé que el equipo está pendiente del avance de la optimización de la fábrica, especialmente la ubicada en Bélgica, para ver qué tan pronto se puede realizar la entrega de un segundo lote de vacuna, para seguir avanzando con las fases establecidas.

Durante la gira se hizo un repaso a las necesidades de las comunidades afectadas por los efectos de los huracanes Eta e Iota.

Habló de la importancia de tener esperanza, y recordó que el pasado 13 de noviembre, cuando visitó las áreas afectadas por el huracán, “regresé con tristeza, pero al día siguiente me levanté con fuerza para seguir trabajando”.

Según Cortizo, la esperanza es “algo que no hemos perdido, y eso es lo que nos ha ayudado en la unidad y la disciplina para avanzar”.

El Presidente también visitó el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en David, Chiriquí, para conocer la nueva Sala de Quimioterapia del Centro Oncológico de Occidente, que hasta la fecha ha recibido a 242 pacientes.

Cortizo también recorrió las áreas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en Tierras Altas, para dar seguimiento al trabajo realizado.