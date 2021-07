"Nito": no quiero figuritas... gobierno no es un álbum

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo dijo que no quiere "figuritas" en su Gabinete, sino gente que ejecute y trabaje.

"No necesito figuritas en mi equipo. Las figuritas son buenas para los álbumes, ahora que vienen las olimpiadas. En mi gobierno yo quiero gente dispuesta a trabajar, a ponerse la bota de caucho, a echar para adelante y ejecutar", exclamó.

El gobernante aunque no descartó futuros ajustes, explicó que mide la labor de los Ministros y directores en base a la ejecución presupuestaria. No es cambio por cambio o un giro de timón como piden algunos, agregó.

“No se trata de cambiar por cambiar, se lo he dicho al Gabinete y al equipo: ustedes ejecuten, trabajen en equipo de manera disciplinada, ejecutando de manera transparente... la ejecución para mi es una medida sumamente importante”.

El presidente también se refirió al gasto de $2 millones para renovar los equipos antidisturbios de la Policía, indicando que llega un momento en que están obsoletos, que se dañan y hay que ir adecuando y actualizandolos

“La idea de eso es no tener que utilizarlos y esa ha sido la instrucción que he dado siempre cada vez que me reúno, con los directores de la Fuerza Pública y el ministro de Seguridad”, expresó.

Se debe evitar hasta donde se pueda los enfrentamientos. Vivimos en democracia y en democracia se puede protestar, se pueden hacer marchas pacíficas... eso es democracia, y nos pueden adversar, esto no es una dictadura, esta es una democracia”.

Las declaraciones de Cortizo se dieron tras la inspección a los trabajos que se realizan en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz (PTAR), que ejecuta el Programa Saneamiento de Panamá (PSP) por un valor de $242 millones, los cuales culminarán a finales del mes de diciembre próximo.

Cortizo destacó el avance de la construcción del Módulo II del proyecto, su ejecución con mano de obra panameña y su moderno funcionamiento con alta tecnología que, al concluirse, se convertirá, junto con el Módulo I, en la más grande y moderna de este tipo en la región.

“Este es un proyecto bueno que ha tenido continuidad en diferentes administraciones; independientemente del partido político, es un proyecto en el que se avanza, porque es bueno y redunda en beneficio de la población”, señaló el presidente.

Rafael Díaz, coordinador general del PSP, dijo que la Planta de Tratamiento se convertirá en la más grande de Centroamérica, ya que tendrá la capacidad de tratar 5,500 l/s de aguas residuales, lo que equivaldría al llenado de unas 190 piscinas olímpicas en un día.

En el marco de este proyecto, también se construye un Centro Interactivo de Educación Ambiental (C.I.E.A.), que permitirá a estudiantes, comunidades y visitantes en general fortalecer la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.