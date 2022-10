"Nito": no se pueden hacer pliegos a la medida

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, inauguró ayer la XVII Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), encuentro en el que se darán a conocer los avances en los procesos de modernización de las políticas regionales de compras públicas en América Latina y El Caribe.

En su discurso, Cortizo indicó que los servidores públicos y su equipo de trabajo tienen la responsabilidad de que los pliegos de cargos no sean hechos a la medida para una empresa, que no sean pliegos de cargos con sobrecostos, que los comités evaluadores no tengan una instrucción para favorecer a una empresa que al final queda mal o le roba las esperanzas y oportunidades a gente vulnerable y necesitada.

Reiteró que el desvió de recursos, que son muy limitados, tiene efectos enormes en las oportunidades de los más necesitados.

El encuentro reúne en Panamá a 32 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

