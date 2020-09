'Nito': no tomo decisión en base a presión ni a linchamientos

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo advirtió que en el caso de la permanencia o no de la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, no tomará decisiones en base a presiones, sino en atención a las evidencias.

"Esto no es un proceso de linchamiento, la justicia es para todos. En el caso del restaurante con el informe que yo recibí, los funcionarios han puesto ya a disposición sus cargos, han renunciado", sostuvo Cortizo.

"Mi pregunta siempre cuando algo pasa es que haya algo así que verifique qué resolución se violó o qué decreto se violó, eso lo debo estar recibiendo, pero no queremos hacer absolutamente, no hago absolutamente nada que no tenga evidencia", expresó el gobernante.

La doctora Ruiz asistió el 31 de agosto a una misa en la iglesia de Santa Ana en ocasión de las honras fúnebres de la asesinada dirigente del PRD, Wendy Rodríguez. Dentro del templo se respetó el aforo del 25% de capacidad y el distanciamiento, pero afuera había una muchedumbre.

El 15 de agosto, la Arquidiócesis de Panamá emitió las disposiciones que rigen para las misas a partir del 17 de agosto y que se respaldan en la resolución 453 del 29 de mayo de 2020 firmada por la entonces ministra de Salud, Rosario Turner y su viceministro y ahora titular Luis Sucre. En esencia se establecía la limitante del 25% de asistencia a los oficios religiosos.

En otro aspecto, el presidente Cortizo consideró que es “inconcebible” y “una burla” a los panameños que la empresa FCC esté hablando de deudas millonarias por parte del Gobierno de Panamá, cuando es público que está involucrada en “irregularidades” en anteriores administraciones.

A los panameños hay que respetarlos. Nosotros como país respetamos todas las leyes, los procedimientos y las normas, pero también nos tienen que respetar a nosotros", exclamó Laurentino Cortizo.

El jefe del Ejecutivo también adelantó que los trabajos para la construcción del Metro hacia Panamá Oeste deben iniciar en el primer semestres del 2021.

Cortizo también pidió prudencia a los panameños cuando el lunes reinicien diversas actividades. Sin duda que habrá mayor exposición al contagio, pero hay que hacer todo lo posible para evitar volver a una cuarentena absoluta.

Respecto al Figali, explicó que ya hay secciones listas, se han sellado goteras, pero afortunadamente tenemos camas en salas disponibles y algunas en intensivos, eso es bueno, pero se buscan otras alternativas en caso de que se disparen los casos.