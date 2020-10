Nito: No usar mascarilla es señal de jugar muerto, es ser aliado de funerarias

El presidente Laurentino Cortizo resaltó la importancia de estar unidos contra el COVID-19, y dijo que no usar mascarilla es señal de indiferencia, es jugar muerto, es ser aliado del virus y de las funerarias.

En su visita a Colón, Cortizo advirtió que hay algunas provincias que están repuntando. “Ojo, Herrera, cada provincia, cada persona, tiene que cuidarse. La autodisciplina en esta batalla es fundamental: no hay margen para bajar la guardia, no podemos jugar muerto”.

“Nosotros necesitamos a cada panameño y a cada panameña vivos, y si queremos seguir avanzando como país, abriendo actividades, tenemos que cuidarnos”, enfatizó Cortizo en la comunidad de Miguel de la Borda.

“No me voy a cansar de cerrar en cada lugar que visite con este mensaje, porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque el gobierno no puede tener un funcionario al lado de cada ciudadano”, indicó.

“Ánimo, nosotros seguimos peleando, porque todos somos panameños, como aquí, que nos acompañan representantes de corregimiento de otros partidos, diputados de otros partidos, como Nelson Jackson Palma, que es CD, que es mi amigo, porque su partido y mi partido no están por encima de Panamá”, concluyó diciendo el mandatario.