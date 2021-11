"Nito": no vacunarse es ser torpe

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo dijo que eso de no vacunarse contra el Covid-19, "no es cool", sino que es de torpes.

Cortizo expresó preocupación que el índice de positividad del coronavirus pasó en 15 días de 2.7% a 3.7% y recordó que para este mismo tiempo el año pasado, hubo que volver a duras cuarentenas, decisión que no quiere volver a tomar más nunca.

Publicidad

"No vacunarse es ser torpe, es no entender que se está poniendo la vida de otras personas en peligro”, agregó El 80% de los fallecidos son personas que no tienen el esquema completo de vacunación, afirmó.

El gobernante resaltó que no hemos ganado nada...no podemos cantar victoria, ni bajar la guardia frente a la pandemia.

"Ojo, cuidado, no podemos bajar la guardia, miren lo que pasa Europa y Alemania, que enfrentan una cuarta ola".

Yo les pido -por favor- a los que no se han vacunado que si nos queremos a nosotros mismos, a nuestros familiares y compañeros de trabajos, hay que vacunarse, reiteró Cortizo.