"Nito": PRD no se rinde ni cae en cizaña de la opo

El mandatario Laurentino Cortizo acudió ayer a la reunión del Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para pedirle a sus copartidarios a no rendirse, porque ante los peores problemas de los últimos 30 años y las descalificaciones, hay que redoblar los esfuerzos y no caer en el pesimismo que buscan sembrar los adversarios políticos.

En su emotivo mensaje, Cortizo analizó la realidad nacional y trazó una hoja de ruta en búsqueda del fortalecimiento del colectivo y la renovación de la dirigencia perredista.

El presidente destacó que aún en medio de esta catástrofe, han sabido enfrentar las dificultades como equipo, con responsabilidad y disciplina. El gobierno varelista anterior nos dejó graves problemas y en los primeros seis meses de administración se hizo frente a deudas por pagar, no contraídas por nuestro gobierno, con proveedores, productores nacionales, educadores, Caja del Seguro Social, por $1,836 millones y un déficit presupuestario por $2,101 millones y una sobreestimación de ingresos en $1,650 millones.

Desastre del varelismo

El Panameñismo nos dejó un desastre total de nada menos que $5,547 millones y déjenme decirles algo, en los últimos 30 años, ningún otro gobierno ha encontrado las finanzas públicas del país en estas condiciones, señaló "Nito" Cortizo.

Cortizo convocó a los perredistas a sumarse en la lucha por solucionar los grandes problemas nacionales. Dijo que durante 26 meses, a pesar de los que descalifican, se ha trabajado sin descanso.

El gobernante sostuvo que cada día significa redoblar el esfuerzo y se está dando la batalla porque “aquí nadie se rinde”.

Tratando de llegar al corazón de sus copartidarios, Cortizo les pidió tener confianza, y aseguró que el pesimismo que los adversarios políticos quieren sembrar, no le conviene al país. Como Presidente, los convocó aceptando que todo no lo puedo hacer solo, que Panamá espera y necesita la unidad de todos y de la fuerza de todos, añadió.

El jefe del Ejecutivo cuestionó que en medio de la pandemia hay quienes pensando solo en sus intereses particulares, pretenden que nos desviemos del deber de defender a Panamá y ser útiles a los más necesitados.

Luego levantó más el tono de su voz para expresar que el PRD siempre ha estado, y estará a la altura de los grandes desafíos y recordó al General Omar Torrijos cuando dijo: “empujen, pero no se desboquen. Critiquen, pero no destruyan. Protesten, pero no conspiren.” y concluyó afirmando que es el Presidente de todos los panameños, lo cual le honra, como también le honra ser PRD.

También enumeró los programas sociales que no han dejado de atenderse, y aseguró al país que estos continuarán. Pronosticó que para octubre el 70 % de la población debe estar ya vacunada contra el Covid-19.

En cuanto a la reactivación de la economía, dijo que las cifras de la Contraloría hablan de un crecimiento real este año, lo que nos llena de optimismo. Además reiteró que ha impartido instrucciones precisas en la negociación con Minera Panamá, para asegurar que el país reciba ingresos justos muy superiores a lo que se acordó originalmente, asegurar las medidas de protección del ambiente y que las operaciones de extracción se realicen de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.