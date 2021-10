"Nito" a productores: no estoy para enseñarles a hacer hijos

El mandatario Laurentino Cortizo -en un acto con productores- dijo no estaba "para enseñarles a hacer hijos a ustedes, ni ustedes a mí, conozco este sector perfectamente bien y me siento honrado de ser parte de este sector”.

En los terrenos de la Feria de Veraguas en Soná, Cortizo entregó 24 sementales Brahman y dijo que “el sector agropecuario, independientemente que estemos en pandemia, ha crecido en comparación a otras administraciones. Esta administración no ha dado la espalda a los verdaderos productores de este país, las veces que he dicho sí es sí, y no es no. Siempre he preferido una verdad amarga que una mentira dulce”.

Cortizo indicó que “le ha dado una revisión a los sementales, están cansados como ustedes, son muy buenos sementales que sin duda van a mejorar la genética de sus fincas, eso sí tienen que llevarlos poco a poco, adminístrele bien las vacas que le van a poner, suavecito, con calma y llévelo donde puedan vacunarlo, inyectarlo, ponerle vitaminas, desparasitarlo, se llevan muy buenos sementales de carne.

El mandatario panameño manifestó que la otra mitad del cuaderno es inventario, hagan inventario siempre, en la finca lo hacemos dos veces al año, es un momento bonito, de estar con los vaqueros, con gente que uno conoce y aprecia, para tratar bien los animales”.