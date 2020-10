"Nito": Si se dispara la vaina, volvemos a cuarentena

El mandatario Laurentino Cortizo advirtió que si los casos por Covid-19 aumentan de manera descontrolada, habría que adoptar de nuevo medidas de confinamientos.

“Lo que yo sí les voy a pedir ahora es que nos cuidemos. Nosotros no queremos tomar decisiones para regresar. Los pasos hacia atrás a mí no me gustan, me gustan los pasos hacia adelante”, expresó el gobernante en una gira en Veraguas.

Cortizo dijo que los panameños debemos entender que en lo de la pandemia hay una responsabilidad de todos, pero sobre todo personal de cuidarnos para evitar el contagio.

Si hay que tomar decisiones de retomar la cuarentena, “las voy a tomar como presidente”...porque si queremos seguir "avanzando con estas aperturas y no forzarme a tomar decisiones… Ey tenemos que cuidarnos