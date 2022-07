¡No es puja y repuja, es hartazgo social!

¡No se trata de puja y repuja por centésimos en el precio del galón del combustible!, se trata de decisiones políticas-económicas que hagan que el pueblo pueda recuperar su poder adquisitivo, es el criterio de la alianza Pueblo Unido por la Vida.

El grupo insistió ayer en establecer una sola mesa de diálogo con el Gobierno para que responda a diversos reclamos de equidad y justicia social, porque lo medular no son centésimos más o menos en la rebaja del combustible, sino que lo medular es la desigualdad Saúl Méndez insistió que en Panamá el pueblo no se ha levantado por centavos de la gasolina, sino que hay un "hartazgo social" por la desigualdad, la política corrupta y eso no se resuelve con bajar dos o tres centavos del combustible.

