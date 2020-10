No hay fecha para apertura de playas por irresponsabilidad de algunos panameÃ±os

El ministro de Salud, Luis Sucre, manifestó que el problema de la apertura de playas es la conducta de un grupo pequeño de la población, que insiste en transgredir las medidas sanitaria, y va contaminando los puntos por donde pasan.

Destacó que parece fácil dar la orden de apertura a las playas, sin embargo, hay personas que durante los fines de semana continúa participando en fiestas y otras actividades incumpliendo las disposiciones. Al final el problema sanitario es de todos, no solo del Gobierno Nacional.

"Nos da tristeza", expresó Sucre, que no cumplen con las normas sanitarias para disminuir el contagio de Covid-19. Añadió que todavía no hay fecha para la asistencia a las playas.

Sucre manifestó que se han reportado un leve incremento de casos de Covid-19 a consecuencia de la irresponsabilidad por parte de algunos panameños que siguen "fiestando".