No hay ni batas ni guantes para trabajar en el Complejo Hospitalario

La Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Metropolitano Arnulfo Arias Madrid ha padecido una intensa crisis durante los meses de pandemia por falta de medicamentos e insumos para atender pacientes con Covid 19 y otras enfermedades.

El Doctor Alberto Matos, vocero de los médicos intensivistas e internistas de la Caja de Seguro Social (css), manifestó que la situación es delicada, ya que no tienen ni siquiera las cosas más esenciales como guantes, batas, mascarillas, así como tampoco insumos y algunos medicamentos y sedantes que se usa para tratar a pacientes Covid-19 en estado crítico que reciben ventilación asistida.

La Dirección General de Logística de la Caja de Seguro Social (CSS), es la encargada de las compras de insumos “sin tanta burocracia” que aunque compran para todo el país, la distribución no alcanza para lo que el Complejo Hospitalario demanda. Si han aumentado la cantidad de insumos, pero no es suficiente, por ejemplo la demanda es de 100 catéteres, pero solamente nos llegan 15, y así pasan con muchos insumos”

Matos indicó que para esta semana tienen contemplado seguir las reuniones con las autoridades de CSS para tratar de resolver las trabas burocráticas, ya que han escuchado que no se trata de falta de dinero lo que retrasa el aporte necesario de medicamentos e insumos a las Unidades de Cuidados Intensivos.

El médico intensivista dijo que han tenido que utilizar sedantes de vieja guardia, sedantes que desde hace más de 15 años no se utilizan y no se recomiendan por los efectos secundarios que presentan, pero vamos a tener que arriesgarse con eso, ya que no tienen actualmente.

También mencionó la falta de otros medicamentos para evitar convulsiones y se deben utilizar hasta las cuartas opciones que causan efectos secundarios en los pacientes... es una lista larga de insumos que no tenemos.

Alegó que desde febrero los médicos intensivistas e internistas de la CSS empezaron a alertar sobre la problemática de falta de insumos y medicamentos. “Giramos muchas cartas, participamos en muchas reuniones y ya han pasado nueve meses y esto fue una olla de presión dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario que fue aumentando la presión hasta que el pasado miércoles estalló.

El pasado viernes 20 de noviembre los médicos intensivistas se reunieron con el director de Enrique Lau Cortés y acordaron establecer reuniones periódicas para tratar de subsanar el desabastecimiento de medicamentos e insumos, falta de personal de salud y de infraestructura.