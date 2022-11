No hay Trastuzumab ni en la CSS ni en el Oncológico

Pacientes diagnosticados con cáncer están preocupados, porque no hay en la Caja de Seguro Social (CSS) ni en el Instituto Oncológico el fármaco Trastuzumab, que combate las células malignas de la metástasis.

A una paciente, que desde hace unos años sufre de cáncer de mama, le indicaron que en la privada era la única forma de adquirir el medicamento a un costo entre mil a 2 mil dólares.



" No cuento con esa cantidad de dinero y el medicamento me urge porque actúa en contra de las células malignas de las metástasis y debo consumirlo para que haga efecto el tratamiento que se me está aplicando, para mejorar mi salud", dijo desesperada la mujer de más de 50 años de edad.



Uno de los familiares de la afectada dijo que su esposa es una de las tantas personas afectadas por la escasez del fármaco.



Hay pacientes desanimados y otros de caídos anímicamente.



"Lamentablemente, nadie toma las previsiones para evitar el agotamiento de medicamentos como este, que es una esperanza de vida para los enfermos de cáncer" , recalcó.

