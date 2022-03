No quiere felicitaciones, quiere igualdad y respeto

Con una fotografía en sepia y escrito en su pecho “one woman can make a difference, but together we rock th world”, queriendo decir que “una mujer puede marcar la diferencia, pero juntas sacuden el mundo”, Angie Keith se pronunció ayer, en el Día Internacional de la Mujer.

Según la modelo, las mujeres queremos igualdad y respeto y no felicitaciones.

“Queremos igualdad y respeto; no felicitaciones. Queremos poder caminar en paz, sin acoso y sin sentirnos vulnerables por cómo vestimos o por la hora en que salimos. Queremos que nos den el valor por el que tanto trabajamos y por el que decenas de mujeres han dado su vida a lo largo de la historia. Queremos eliminar la brecha salarial y la discriminación laboral”, expresó la ex Miss Grand Panama 2020.

añadió que “no importa el género, solo queremos que se respeten nuestros Derechos Humanos”.

